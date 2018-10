Trump amenaza a Caravana Migrante con usar fuerzas militares

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estadounidense amenazó a los migrantes con usa fuerzas militares si estos continúan su paso hacia Estados Unidos; asegura que entre esta caravana está integrada por personas que podrían representar un gran peligro para su país.

Aseveró que las personas que quieran cruzar no serán admitidos, a menos que cumplan con el proceso legal requerido.

Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas se mezclan en la Caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Regrese, no será admitido en los Estados Unidos a menos que pase por el proceso legal. ¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestros militares te están esperando









Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

Al menos 800 militares evitarán paso a migrantes

La cifra total de soldados estadounidenses enviados a la frontera con México podría subir a miles, pero todavía no hay una total seguro, dijo un funcionario el lunes, una estimación mucho más alta que la inicial de entre 800 y 1.000 efectivos.

El Pentágono no quiso referirse al número de tropas, argumentando que sigue planificando una misión que busca respaldar la batalla del presidente Donald Trump contra el ingreso de migrantes a Estados Unidos.

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, había autorizado la semana pasada el uso de tropas y otros recursos militares en la frontera de los Estados Unidos y México.

Te puede interesar: Enfrentamiento entre policías y migrantes deja un muerto

Los funcionarios dijeron entonces que la autorización de Mattis no mencionaba un número concreto de tropas, algo que se determinaría después. Las autoridades estadounidenses dijeron que el número podría ser de al menos 800 soldados en servicio activo y comenzar a desplegarse el martes.

Trump, quien hizo campaña contra la inmigración ilegal para ganar la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, se ha enfrentado a la caravana antes de las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre, promoviendo el apoyo a su Partido Republicano.

Las estimaciones sobre el tamaño de la caravana de migrantes varían en alrededor de 3.500 a más del doble. Algunos han abandonado el viaje, disuadidos por las dificultades o la posibilidad de comenzar una nueva vida en México.

Con información de Reuters