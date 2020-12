Trump amenaza con bloquear rescate económico contra Covid

El presidente Donald Trump amenazó con no promulgar un proyecto de ley de alivio del coronavirus de 892.000 millones de dólares que incluye dinero que muchos estadounidenses necesitan con urgencia, y dijo que debe enmendarse para aumentar la suma de dinero que se entregará en los cheques a las familias.

La amenaza del saliente presidente republicano deja en el aire un esfuerzo bipartidista en el Congreso para brindar ayuda a las personas cuyas vidas han sido trastocadas por la pandemia.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/avKfYctPAD pic.twitter.com/i8IMLhH53Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

"El proyecto de ley que ahora planean enviar a mi escritorio es muy diferente de lo anticipado", dijo Trump en un video publicado en Twitter. "Realmente es una vergüenza".

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el proyecto en la noche del lunes.

Trump dijo que quiere que el Congreso aumente el monto de los cheques de estímulo a 2.000 dólares para individuos o 4.000 dólares para parejas, en lugar de los "ridículamente bajos" 600 dólares para individuos que figuran en el proyecto de ley.

Trump también se quejó del dinero en la legislación para otros países, el Smithsonian y la cría de peces, entre otros gastos.

"También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación, y que me envíe un proyecto de ley adecuado, o de lo contrario el próximo gobierno tendrá que entregar un paquete de ayuda por el COVID. Y tal vez ese gobierno sea yo", señaló.