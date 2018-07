Trump amenaza con cerrar operaciones de su Gobierno si demócratas no respaldan leyes migratorias

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que permitiría un cierre de operaciones del gobierno federal si los demócratas no respaldan los importantes cambios en las leyes de inmigración que su administración quiere aplicar.

"Estaría dispuesto a un 'cierre' del gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el Muro! Debe deshacerse de la Lotería, Atrapar & Liberar etc. Y finalmente ir al sistema de Inmigración basado en el MÉRITO! Necesitamos que grandes personas ingresen a nuestro País!", aseguró Trump a través de Twitter.

El mandatario quiere que el Congreso apruebe una legislación que aborde los temas inmigratorios. Aunque los republicanos controlan el Congreso, los desacuerdos entre moderados y conservadores dentro del propio partido han evitado una rápida solución legislativa.

Un proyecto de ley sobre el tema respaldado por los republicanos conservadores no fue superó la Cámara de Representantes durante la semana. Trump ha solicitado 25 mil millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

El presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, afirmó el miércoles que ya se han asignado mil 600 millones de dólares para el muro y que los legisladores consideraban otro pedido de 5 mil millones de dólares.

Legisladores se reunieron con Trump durante la semana para discutir el proceso de asignaciones para financiar al Gobierno.

The biggest and best results coming out of the good GDP report was that the quarterly Trade Deficit has been reduced by $52 Billion and, of course, the historically low unemployment numbers, especially for African Americans, Hispanics, Asians and Women. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018 I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018