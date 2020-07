Trump amenaza con cortar financiamiento a escuelas en EU si no reabren

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha estado presionando a los estados para que las escuelas del país reabran en el otoño, amenazó con cortar el financiamiento federal a los establecimientos que no retomen las clases.

El mandatario republicano, que espera ser reelecto en noviembre, acusó a los demócratas de querer mantener las escuelas cerradas por razones políticas, a pesar del incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos.

"Los demócratas creen que sería malo políticamente para ellos si las escuelas estadounidenses abren antes de la Elección de Noviembre, pero es importante para los niños y las familias. Podría cortar financiamiento si no abren", escribió Trump en Twitter.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

El mandatario destacó la reapertura de escuelas en algunos países europeos sin problemas.

No quedó claro qué ayuda específica tenía en mente Trump.

Los estados son responsables por la educación primaria y secundaria bajo la Constitución estadounidense, pero el Gobierno federal aporta alguna ayuda complementaria.

El martes, Trump sostuvo reuniones sobre las reaperturas de escuelas en la Casa Blanca y dijo que presionará a los gobernadores de estados para que permitan reanudar las clases en el otoño boreal.





