Trump amenaza con largo cierre de Gobierno si no logra fondos para muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que se producirá un "largo" cierre de Gobierno si los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya 5 mil millones de dólares para el muro con México, una partida que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes.

"Necesitamos desesperadamente el muro"

"Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo NECESITAMOS DESESPERADAMENTE. Si los demócratas votan que no, habrá un cierre que durará por un periodo largo de tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen", afirmó hoy el mandatario en Twitter.

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2018

El Senado debate hoy un proyecto de ley que la Cámara de Representantes aprobó anoche para financiar la Administración hasta el 8 de febrero y que incluye los 5 mil millones de dólares necesarios para comenzar la construcción del muro, una de las principales promesas electorales de Trump.

Improbable que sea aprobado por demócratas

Por el momento, parece improbable que ese proyecto de ley vaya a ser aprobado porque los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo pese a ser minoría.



De ser así, el desacuerdo empujará a EEUU hacia un nuevo cierre parcial administrativo cuando se agoten los actuales fondos, la media noche de hoy viernes al sábado.



Ante esa situación, Trump dirigió sus tuits matutinos a los demócratas, a los que responsabilizó de un eventual cierre, y aprovechó para presionar al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

"Debemos luchar por el muro"

"El senador Mitch McConnell debería luchar por el muro y la seguridad fronteriza tan fuerte como lo haría por cualquier otra cosa. Necesitará votos demócratas, pero como muestra la Cámara de Representantes, cosas buenas pueden ocurrir", subrayó Trump.



Por iniciativa de McConnell, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo esta semana para financiar la Administración hasta febrero; pero el mandatario dinamitó ese consenso el jueves al anunciar que solo firmaría un presupuesto que incluya fondos para la barrera fronteriza.

Demócratas podrían bloquear financiación de muro

Los demócratas tomarán en enero el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear la financiación del muro en ambas cámaras, razón por la que Trump considera que esta es una de sus últimas oportunidades para financiar el muro.



De llegarse a un cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017.



El primer cierre se produjo en enero y se alargó durante tres días; mientras que el segundo, en febrero, duró apenas unas horas.