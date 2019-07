Trump amenaza con las sanciones a Irán

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con aumentar "sustancialmente" y "pronto" las sanciones a Irán en su disputa por el programa de energía nuclear de Teherán.

"Irán ha estado 'enriqueciendo' (uranio) en secreto por mucho tiempo, en una violación total del terrible del pacto de 150 mil millones de dólares hecho por (el exsecretario de Estado) John Kerry y la Administración de Obama", dijo Trump en un mensaje en su cuenta Twitter.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2019

"Acuérdense, ese pacto iba a expirar en unos pocos años ¡Las sanciones se incrementarán pronto, sustancialmente!", zanjó.

El Gobierno de EU afirmó esta semana que continuará con su campaña de "presión máxima" frente a Irán, al que acusó de "extorsión nuclear", después de que Teherán confirmara que está enriqueciendo uranio por encima de lo estipulado en el acuerdo multilateral de 2015.

Un funcionario de alto rango de la Administración estadounidense, que pidió el anonimato, dijo a Efe el lunes que "los líderes iraníes están usando el enriquecimiento para convertir al mundo entero en su rehén, mediante la extorsión nuclear".

De esta manera, Washington reaccionaba al anuncio de Irán de que ha alcanzado un nivel de enriquecimiento de uranio del 4.5%, con lo que supera el máximo permitido en el pacto nuclear firmado en 2015 con Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y EU, del que el Gobierno de Trump se ha retirado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) corroboró que la República Islámica está enriqueciendo uranio por encima del 3.67% de pureza establecido en el acuerdo de 2015, un nivel al que ese combustible puede ser usado solo con fines civiles.

Este es el segundo incumplimiento por parte de Irán, tras superar hace una semana los 300 kilogramos de hexafluoruro de uranio enriquecido al 3.67% establecido también en ese pacto, en reacción a las sanciones de el país y ante lo que Teherán considera inacción por parte de la Unión Europea (UE).

En mayo de 2018, Trump ordenó la salida de su país del acuerdo nuclear con Irán y volvió a imponer sobre la economía iraní todas las sanciones que había levantado con el pacto, incluidas las que pesan sobre el sector petrolero.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado desde abril, a raíz del fin de las exenciones a la compra del petróleo iraní, la designación como terroristas de los Guardianes de la Revolución, el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el ataque a buques cisterna y a un dron estadounidense en el golfo Pérsico.