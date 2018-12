El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a su nuevo secretario de Defensa, quién sustituirá a James Mattis.

A través de su cuenta de Twitter, dijo que será Patrick Shanahan quien asumirá como secretario interno de Defensa a partir del 1 de enero de 2019.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de diciembre de 2018

En unos momentos más información