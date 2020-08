Trump anuncia "acuerdo de paz histórico" entre Israel y Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

"¡GRAN avance! ¡Acuerdo de paz histórico entre nuestros dos GRANDES amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Con este paso, los Emiratos Árabes Unidos se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto y Jordania

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

En una declaración conjunta, Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, dijeron haber hablado el jueves "y acordado la plena normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos".

Las delegaciones de Israel y EAU se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos bilaterales sobre inversión, turismo, vuelos directos, seguridad y embajadas respectivas, agregaron.

"A pedido del presidente Trump con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Israel suspenderá la declaración de soberanía sobre las áreas descritas en la Visión para la Paz del presidente y ahora enfocará sus esfuerzos en ampliar los lazos con otros países del mundo árabe y musulmán", agregó la declaración.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

"Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos confían en avances diplomáticos adicionales con otras naciones son posibles, y trabajarán juntos para lograr este objetivo", indicó.

Ante el anuncio, Benjamin Netanyahu señaló que la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, representa un "día histórico".

"'Día histórico', escribió en su cuenta de Twitter Netanyahu, comentando las declaraciones del presidente estadounidense sobre la normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que era uno de los objetivos de su proyecto de paz en Oriente Próximo.

יום היסטורי 🇮🇱 https://t.co/4mD6DzoTvE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 13, 2020

En tanto, el príncipe heredero de Abu Dabi señaló que establecer relaciones diplomáticas con Israel le dará la posibilidad al país árabe de desempeñar "un papel directo y constructivo en mejorar la seguridad y estabilidad de la región".

Además, "este acuerdo crea oportunidades para la cooperación en varios sectores, incluido el económico, cultural, científico y tecnológico para fomentar la prosperidad de la región" de Oriente Medio.