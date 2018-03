Trump aplaza construcción del muro fronterizo en California

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump aplazará la construcción de un tramo del muro fronterizo en el área de San Diego, California, hasta que cuente con la aprobación legislativa completa de su iniciativa sobre seguridad fronteriza.

“He decidido que las secciones del muro que California quiere construir AHORA no serán construidas hasta que todo el muro sea aprobado”, afirmó Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Su decisión tiene lugar un día después que el juez federal de origen mexicano Gonzalo Curiel emitió un fallo que permitirá al gobierno de Trump evitar las leyes ambientales para proceder con la construcción del muro fronterizo.

“Una gran victoria ayer con la decisión de las cortes que nos permiten proceder. ¡NUESTRO PAÍS DEBE TENER SEGURIDAD FRONTERIZA!”, manifestó el gobernante.

I have decided that sections of the Wall that California wants built NOW will not be built until the whole Wall is approved. Big victory yesterday with ruling from the courts that allows us to proceed. OUR COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de febrero de 2018 45 year low on illegal border crossings this year. Ice and Border Patrol Agents are doing a great job for our Country. MS-13 thugs being hit hard. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de febrero de 2018 Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de febrero de 2018

El estado de California y una coalición de otros grupos habían demandado al gobierno federal desafiando los planes de la administración Trump de no aplicar las leyes ambientales para acelerar la construcción de un nuevo muro fronterizo.

El tribunal otorgó la moción del acusado para un juicio sumario, permitiendo que se construyan unos 27 kilómetros de muro fronterizo en el sureste de San Diego.

La administración Trump solicitó este mes al congreso un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, 18 mil millones de los cuales corresponderían al proyecto de construcción de un muro en un lapso de 10 años.

El Congreso de Estados Unidos no ha probado ningún recurso para la edificación del muro propuesto por Trump durante su campaña presidencial.

El jefe de la Casa Blanca tiene previsto visitar los ocho prototipos del muro fronterizo que se edificaron en la zona de San Diego a mediados del mes de marzo, según informó esta semana The Washington Post.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completó la construcción en San Diego, de los ocho prototipos del muro -cuatro de concreto y cuatro de “otros materiales”- para la frontera con México.

Las estructuras, de 5.4 a 9.1 metros de dimensión, fueron sometidas a pruebas para determinar si cumplen con el objetivo de la administración Trump de frenar cruces ilegales.