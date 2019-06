Trump aplaza dos semanas más deportación masiva de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aplazará dos semanas más la deportación masiva de migrantes para ver si demócratas y republicanos encuentran una solución a los problemas en la frontera sur.

Para este domingo estaba prevista en 10 ciudades la búsqueda de 2 mil familias que recibieron la orden de deportación o que no asistieron a su citación judicial.

"A petición de los demócratas, he postergado el Proceso de Traslado de Inmigración Ilegal dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución" a los problemas de asilo y en la frontera sur", dijo Trump.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2019

Más temprano el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, había instado a los líderes religiosos a presionar a Trump para que cancelara las redadas que el domingo iban a afectar a familias en hasta 10 ciudades de Estados Unidos.

Pelosi dijo en un comunicado que las redadas esperadas "inyectarían terror en nuestras comunidades" y desgarrarían a las familias, instando a los líderes religiosos y otros a transmitir a Trump el valor de los programas de reasentamiento de refugiados del país.

Trump dijo a los reporteros el sábado antes de dirigirse al retiro presidencial de Camp David que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla original) estaba enfocado en expulsar a las pandillas la Mara Salvatrucha, o MS13.

Cuando más tarde anunció un retraso en las redadas, dijo que si no se llegaba a un acuerdo con los demócratas, "¡comienzan las deportaciones!"

Muchos solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador aducen la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha como la razón por la que buscan refugio en Estados Unidos.

Mark Morgan, director interino del ICE dijo esta semana que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos.