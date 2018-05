El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney-ABC Television Group, tras la cancelación del show de Roseanne Barr por el tuit racista que la actriz difundió, en el que comparó a una exasesora de Barack Obama con un simio.

En su cuenta de Twitter, Trump cuestiona a Iger por ofrecer disculpas por el mensaje de Roseanne Barr y cancelar su show, pero no mostrar ningún remordimiento por las declaraciones que se hacen en la televisora sobre el presidente de Estados Unidos.

Bob Iger de ABC llamó a Valerie Jarrett para dejarle saber que 'ABC no tolera comentarios como esos' realizados por Roseanne Barr. Caramba. Nunca llamó al presidente Donald J. Trump para pedir disculpas por las declaraciones HORRIBLES hechas sobre mí en ABC. ¿Quizás no recibí la llamada?.

La exitosa serie "Roseanne", dirigida sobre todo a una audiencia de clase obrera votante de Trump, fue cancelada el martes luego de que la famosa comediante escribió en Twitter que una alta exconsejera negra de Barack Obama, Valerie Jarrett, viene del planeta de los simios.

La hermandad musulmana y el planeta de los simios tuvieron un bebé = vj.

Jarrett, nacida en Irán de padres afro-estadounidenses, contó que Bob Iger, presidente de Disney, la empresa propietaria de la cadena ABC, le llamó por teléfono para contarle que habían decidido cancelar la exitosa serie.

Barr, de 65 años y una feroz defensora de Trump adepta a las teorías conspirativas, utiliza Twitter frecuentemente para difundir sus opiniones de extrema derecha.

La serie "Roseanne" fue lanzada en marzo tras una pausa de 21 años. En él la comediante desempeña el papel de una madre y abuela de clase trabajadora, votante de Trump.

El show, elogiado por el propio Trump, tuvo fuertes ratings y había recibido la luz verde para su 11ª temporada.