Trump arremete contra demócratas por caravana migrante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló hoy su disposición para crear “nuevas leyes de inmigración”, con el fin de evitar “los horrores” que suceden en la frontera, sin dar mayores precisiones.



“Si los demócratas dejaran de ser obstruccionistas y se unieran, podríamos redactar y aceptar nuevas leyes de inmigración en menos de una hora. Miren el dolor y el sufrimiento innecesarios que están causando. Miren los horrores que tienen lugar en la frontera”, escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

If the Democrats would stop being obstructionists and come together, we could write up and agree to new immigration laws in less than one hour. Look at the needless pain and suffering that they are causing. Look at the horrors taking place on the Border. Chuck & Nancy, call me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de octubre de 2018

El mensaje no especificó a qué “horrores” se refería ni en cuál frontera, pero a partir del viernes, unos tres mil migrantes centroamericanos cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos, en especial provenientes de Honduras, arribaron a la frontera sur de México, en un evento que ha recibido amplia cobertura mediática.

Llama a demócratas a negociar nuevas leyes migratorias

Trump añadió en su mensaje un llamado a los líderes demócratas en el Congreso, Charles Schumer y Nancy Pelosi, para que se comunicaran con él a fin de negociar las nuevas leyes migratorias a las que se refería.

El mensaje fue difundido luego que la noche del viernes el conductor del canal de noticias Fox News, Lou Dobbs, cercano a Trump, afirmara que México y Estados Unidos habían supuestamente alcanzado un “acuerdo histórico” sobre migración.