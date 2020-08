Trump se deslinda del proyecto de Bannon sobre muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se deslindó de la campaña para financiar un muro en la frontera con México dirigida por su ex asesor Steve Bannon, quien fue arrestado por esta iniciativa presuntamente fraudulenta.

"No sé nada sobre este proyecto", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, señalando que se sentía "muy mal" y que es una "cosa muy triste".

Bannon, un actor clave en la victoria electoral de Trump en 2016 y arquitecto de la ideología nacionalista del gobierno del magnate republicano, está acusado de defraudar a donantes que contribuyeron a un fondo de 25 millones de dólares supuestamente para construir un muro en la frontera entre EU y México, informó la fiscalía de Nueva York.

Trump dijo que no trata "en absoluto" con Bannon. "No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", afirmó.

El presidente también dijo que se oponía a la idea de buscar fondos privados para construir el muro. "Estaba convencido de que esto era algo que no se debía hacer", insistió.

La Casa Blanca emitió un comunicado subrayando que el mandatario no estaba "para nada involucrado" con este proyecto.

La vocera de Trump, Kayleigh McEnany, puntualizó que el gobierno de Trump ya construyó más de 300 millas (482 kilómetros) de muro fronterizo "gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército", y que para fin de año "habrá completado casi 500 millas (804 kilómetros)".

EU y México comparten 3.200 km de frontera y un tercio ya contaba con algún tipo de cercado a fines de 2015, según datos oficiales.