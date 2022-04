Trump asegura que amenazó a México y puso soldados “gratis” en la frontera

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, dijo que el gobierno de México aceptó desplegar al ejército para frenar a los migrantes, luego de que amenazará con imponer aranceles del 25%.

El exmandatario estadounidense hizo dichas declaraciones en un mitin de Ohio y dijo que él fue quien le planteó al gobierno mexicano poner a 28 mil soldados mexicanos en la frontera.

"Vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe, justo debajo del presidente, que es un gran tipo, muy agradable. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan… pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora van a decir: '¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el presidente de México!'. Lo que no me gustan son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país", dijo ante sus seguidores.

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró y, el representante de México, se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, recordó Trump.

En su discurso, Trump, dijo que el mandatario mexicano comentó “no consideraremos hacer eso” y que él le respondió con implementar el 25% de aranceles “a todas las importaciones mexicanas” si el presidente Andrés Manuel López Obrador no desplegaba los soldados.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener Quédate en México!”, relató el expresidente.