Trump asegura que la Casa Blanca es una "máquina bien aceitada"

¿Renuncias y despidos en cascada? Donald Trump asegura que la idea de que el caos reinaría en la Casa Blanca es una invención de los medios a los que denomina "Fake News", y no otra cosa.

Los Fake News adoran hablar de caos en la Casa Blanca aunque saben que no hay caos, solo una máquina bien aceitada con piezas reemplazablesDonald Trump

Ivanka Trump & Jared Kushner had NOTHING to do with the so called “pushing out” of Don McGahn.The Fake News Media has it, purposely,so wrong! They love to portray chaos in the White House when they know that chaos doesn’t exist-just a “smooth running machine” with changing parts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2018

¿Blanco del arrebato presidencial matutino? Un artículo del New York Times señala que su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner desempeñaron un papel importante en la partida, anunciada el miércoles, del abogado de la Casa Blanca Don McGahn.

Ellos "no tienen NADA que ver" con eso, remarcó el presidente, tras una serie de tuits en los cuales designó una vez más a los medios como "el enemigo del pueblo".