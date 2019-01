Trump asegura que la violencia en México es peor que en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la violencia en México es peor que en Afganistán y reiteró la necesidad del muro fronterizo.

En su cuenta de Twitter, Trump aseguró que “muy tristemente” los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018, con respecto a 2017, es decir a 33, 341.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019

Muy tristemente, casos de asesinato en México en 2018 aumentó 33% de 2017, a 33, 341. Este es un gran contribuyente a las crisis humanitarias que tienen lugar en nuestra frontera sur y luego se extienden por todo nuestro país. Peor aún que Afganistán. Mucho causada por las drogas. ¡Se está construyendo la pared!

Trump aseguró que esta situación contribuye a las crisis humanitarias en la frontera entre Estados Unidos y México, y que luego se extienden a toda la Unión Americana.

En un segundo tuit, Donald Trump reiteró sus cifras sobre los asesinatos en México y se preguntó por qué ninguna persona quiere construir un muro.

Aseveró que la construcción de este muro ha comenzado y no se detendrá hasta que esté terminado.

With Murders up 33% in Mexico, a record, why wouldn’t any sane person want to build a Wall! Construction has started and will not stop until it is finished. @LouDobbs @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019

Con asesinatos hasta 33% en México, un récord, ¿por qué ninguna persona sana quiere construir un muro! La construcción ha comenzado y no se detendrá hasta que termine.

Poco después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado acerca de las opiniones de Trump acerca de la violencia en México y su respuesta fue: “No quiero decir nada”