Trump asegura que no asistirá a la investidura de Biden

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor Joe Biden, un día después de su promesa de una transición ordenada luego de que el Congreso certificó al demócrata como presidente electo.

Una fuente conocedora de la situación dijo que ha habido discusiones en la Casa Blanca sobre la posibilidad de que Trump abandone Washington el 19 de enero. Se espera que viaje a su centro vacacional en Florida, indicó la fuente.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero", tuiteó Trump.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Además, Trump prometió seguir dándole voz a sus seguidores pese a la invasión al Capitolio que dejó al menos cinco muertos.

"Los casi 75 millones de personas que votaron por mí tendrán una voz gigante a futuro. No se les faltará el respeto ni se les tratará de forma injusta en ninguna forma, manera o vía", dijo.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Más de dos meses después de las elecciones, Trump reconoció el jueves su derrota en los comicios, ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución contra él por incitar a los disturbios en el Capitolio.

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario emitió finalmente el mensaje sobre las elecciones que medio país esperaba escuchar, además condenó el asalto al Capitolio, al asegurar que aquellos seguidores suyos que cometieron crímenes "pagarán por ello".

➡️ Renuncia jefe de la policía del Capitolio tras protestas violentas

pic.twitter.com/csX07ZVWGe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

"El Congreso ha certificado el resultado (de las elecciones). Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas", afirmó.



"Este momento llama a la sanación y a la reconciliación", dijo Trump, un día después de incitar a miles de sus seguidores a que marcharan al Capitolio para intentar interferir en el proceso de ratificación del resultado electoral.

➡️ De neonazis hasta pro armas: los rostros que asaltaron el Capitolio de EU

Su mensaje llegó justo dos meses después de que los principales medios de comunicación informaran de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, y tras una campaña sin precedentes para sembrar desconfianza en los resultados, que tachó de fraudulentos sin aportar pruebas.