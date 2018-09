Trump asegura que Twitter y Facebook han interferido para elecciones de noviembre

Washington.- El presidente Donald Trump acusó a las firmas de redes sociales de interferir en los comicios de medio término que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos, sin ofrecer aparentemente ninguna evidencia, y agregó que son empresas "superliberales", según una entrevista publicada el miércoles por Daily Caller.



"Creo que ya han" interferido en las elecciones del 6 de noviembre, dijo Trump refiriéndose a esas compañías, entre las que figuran Facebook Inc y Twitter Inc, en una entrevista con un canal de noticias conservador realizada el martes. El informe no dio otros detalles.

La acusación del presidente republicano se sumó a otras que hizo recientemente, señalando sesgos políticos en su contra por parte de las firmas de redes sociales y de motores de búsqueda. Google y otras empresas tecnológicas han negado cualquier prejuicio político.

"La verdadera interferencia en las últimas elecciones fue que, si se mira, prácticamente todas esas compañías son superliberales a favor de Hillary Clinton", agregó Trump en referencia a su contrincante demócrata en la carrera presidencial del 2016.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que Rusia interfirió en la campaña del 2016 con el objetivo de inclinar la elección a favor de Trump, algo que Moscú ha negado.

El mandatario estadounidense arremetió el martes contra las cadenas televisivas CNN y NBC News en un tuit, sugiriendo que era necesario "revisar" las licencias de las cadenas.

