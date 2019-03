Trump busca que investiguen a comediantes por burlas hacía a él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó hoy la posibilidad de que las autoridades electorales y de regulación de comunicaciones del país investiguen a los responsables del programa de humor Saturday Night Live y de otros espacios nocturnos de comedia, debido a las burlas hacia él.

Es verdaderamente increíble que programas como 'Saturday Night Live', que no son graciosos y no tienen talento, pueden pasar todo su tiempo golpeando a la misma persona (yo), una y otra vez, sin mencionar siquiera al 'otro lado'. Es como un anuncio sin consecuencias. Igual que los programas de late night consideró Trump.

It’s truly incredible that shows like Saturday Night Live, not funny/no talent, can spend all of their time knocking the same person (me), over & over, without so much of a mention of “the other side.” Like an advertisement without consequences. Same with Late Night Shows...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de marzo de 2019

¿Deberían investigar esto la Comisión Federal Electoral y/o la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)? ¡Seguro que hay coordinación con los demócratas y, por supuesto, con Rusia! Es una cobertura tan sesgada, en su mayoría noticias falsas. Así es difícil creer que gané y sigo ganando escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Trump ha criticado en varias ocasiones a Saturday Night Live, un programa de humor semanal donde el actor Alec Baldwin aparece a menudo para interpretar al presidente, aunque este sábado no se emitió ningún episodio nuevo.

En cambio, se retransmitió un capítulo estrenado en diciembre en el que Baldwin, caracterizado como Trump, se imaginaba su vida si nunca hubiera sido elegido presidente, con guiños a la película de 1946 It's a Wonderful Life.

La investigación federal con la que amenazó Trump no sería tan fácil de abrir, dado que tanto la FCC como la Comisión Federal Electoral (FEC) son agencias independientes del Gobierno, lideradas por algunos miembros de tendencia republicana y otros de carácter demócrata.

La intervención de la FCC, que regula las comunicaciones en Estados Unidos, sería en todo caso más probable que la de la FEC, que solo podría investigar los programas de humor si hubiera sospechas de lazos ilegales con intereses electorales, como insinuó Trump.

La amenaza del presidente contrastó con otros de sus tuits, en los que defendió a dos presentadores de su canal favorito, Fox News, que han generado polémica por sus comentarios racistas, Jeanine Pirro y Tucker Carlson.

"Los demócratas radicales de izquierda, trabajando estrechamente con su querido socio, los medios de comunicación falsos, están usando todos los trucos de los que disponen para SILENCIAR a una mayoría de nuestro País", denunció el mandatario.