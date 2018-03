Trump califica de "gran día para la democracia" el despido del subdirector del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de ”gran día para la democracia” el hecho de que el secretario de Justicia Jeff Sessions despidiera a Andrew McCabe, un exsubdirector del FBI despreciado por Trump.

Este sábado en la madrugada fue cuando Trump se manifestó en su cuenta de Twitter y agrego que “El santurrón James Comey”, como jefe de McCabe, hizo que McCabe “pareciera un niño del coro”.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de marzo de 2018

Lo anterior sucede penas dos días antes de la fecha programada para que el funcionario se jubilara y luego de una recomendación de los funcionarios disciplinarios de la propia agencia.

McCabe criticó la decisión de inmediato, indicando que fue parte de la “guerra contra el FBI” del gobierno de Trump. En un tuit el viernes por la noche, Trump elogió el anuncio de Sessions afirmando sin más detalles que McCabe “sabía todo sobre las mentiras y la corrupción que estaban ocurriendo en los más altos niveles del FBI”.

El cese se produjo por recomendación de funcionarios de disciplina del FBI, antes de la divulgación de un informe del inspector general, que se espera que concluya que McCabe –un confidente del despedido director del FBI James Comey– autorizó la entrega de información a medios de comunicación y no fue franco con la oficina de supervisión mientras ésta revisaba la manera en que la agencia manejó la investigación de los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

McCabe dijo que la publicación de los hallazgos en su contra se aceleró después de que le dijo a los funcionarios del Congreso que podía corroborar los relatos de Comey de sus conversaciones con el presidente.

McCabe pasó más de 20 años en el FBI y desempeñó papeles clave en algunas de sus investigaciones más recientes. Trump lo criticó reiteradamente y afirmó que era un emblema del liderazgo de la agencia que, según el mandatario, actúa en forma parcial contra su gobierno.

/afa