Trump canta victoria luego de ataques contra objetivos en Siria

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a Francia y al Reino Unido su participación en el "ataque perfectamente ejecutado" este viernes contra Siria en respuesta al uso de armas químicas el sábado pasado contra la población rebelde de Duma.

"Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos. No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión conseguida!", escribió esta mañana Trump en su cuenta personal de Twitter.

Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron ayer una ofensiva conjunta contra posiciones del Gobierno de Bachar al Asad como represalia por el presunto ataque químico en el que fallecieron más de 43 personas con síntomas de "exposición a químicos altamente tóxicos", según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Una primera ofensiva tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas.



En un segundo ataque de Estados Unidos y sus aliados quedó destruido un depósito de armas químicas ubicado al oeste de Homs en el que el Gobierno de Al Asad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.



Fue un ataque "único", según el Pentágono, para disuadir a Al Asad de utilizar armas químicas en el futuro. Está previsto que el Departamento de Defensa ofrezca más detalles de la operación a lo largo de este sábado.