Trump celebra que DACA haya quedado fuera del acuerdo presupuestal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes haber ratificado el acuerdo votado por el Congreso sobre el presupuesto federal, firma que permite reabrir las operaciones formales del gobierno luego de un cierre de la administración federal por ocho horas.



El acuerdo fue aprobado por las dos cámaras del Congreso después de interminables negociaciones, y extiende la financiación de la administración federal hasta el 23 de marzo.

Tras la aprobación Donald Trump celebró en su cuenta de twitter. "Los costosos rubros no militares nunca bajarán si no elegimos a más republicanos en la elección de 2018 y mas allá. Este proyecto de ley es una GRAN VICTORIA para nuestros militares pero es un gran desperdicio para obtener votos demócratas. Afortunadamente, DACA no está incluido en este proyecto de ley ¡Las negociaciones comienzan ahora!"

Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

Estas seis semanas de créditos acordados a la administración estadounidense dan el tiempo a los legisladores de transcribir el acuerdo presupuestario concluido en una propuesta de ley permanente.

La oposición demócrata obtuvo un aumento para gastos no militares como la lucha contra los opiáceos, la cobertura médica para niños pobres, inversiones en infraestructura, y una ayuda de 90 mil millones de dólares para los Estados devastados por huracanes e incendios en 2017.

En total, el aumento podría llegar a casi 300 milmillones de dólares por año, según fuentes del Senado.

El voto en el Senado estuvo bloqueado durante varias horas por el senador republicano Rand Paul que se oponía a subir el techo de la deuda estadounidense.

Este republicano del ala más conservadora cuestionó duramente el aumento de la deuda, y en particular la irresponsabilidad fiscal de su propio partido.

