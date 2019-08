Trump condena el fanatismo tras tiroteo en El Paso

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó "el fanatismo y el supremacismo blanco" e instó a aplicar la "pena de muerte" para los autores de tiroteos masivos, tras las masacres de este fin de semana en El Paso, Texas, Dayton, Ohio.

“Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco”, dijo en un mensaje emitido desde la Casa Blanca, donde aprovechó para mandar sus condolencias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que Trump mantuvo su versión de que el ataque fue generado por un problema de salud mental, y no mencionó nada sobre el control en la venta de armas.

El mandatario subrayó que el tirador de El Paso, quien abrió fuego de manera indiscriminada en un centro comercial de la ciudad fronteriza con México, "publicó un manifiesto en internet repleto de odio racista".

Las autoridades federales ya han anunciado que tratarán el tiroteo en Texas como un acto de "terrorismo doméstico", mientras que aún están investigando la motivación del ocurrido en Ohio.

El fin de semana, hubo un tiroteo en un Walmart de El Paso, donde el responsable, identificado como Patrick Crusius, de 21 años; el saldo hasta el cierre de edición es de 22 personas fallecidas. Horas después se inició la línea de investigación de que los motivos de Crusius para tal masacre son ideológicos: la supremacía blanca.

Esta línea de investigación parte de un manifiesto que se analiza para comprobar que lo escribió Crusius, donde llama a detener la invasión de Texas por parte de hispanos y señala la intención de matar tantos mexicanos como sea posible.

Dicho documento hace alusiones verbales a los dichos por el presidente de Estados Unidos en el sentido de que los migrantes de origen hispanoamericano son “animales”, además de afirmar que la migración es una invasión a Estados Unidos.

El manifiesto también hace referencia al ataque de dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, y asesinó a 51 personas. El autor de esa matanza publicó otro manifiesto en el que aludía a la llamada "Teoría del gran reemplazo".

Dicho manifiesto también se publicó en un grupo de internet llamado “8chan”, mismo que ya es investigado por las autoridades el FBI de Estados Unidos para encontrar posibles vínculos.

"8chan" surgió en 2013 como un portal que aspiraba a ser la "utopía de la libertad de expresión", pero ha acabado convirtiéndose en un recurso para los extremistas: en marzo el responsable de los ataques contra musulmanes en Christchurch publicó su manifiesto en esa web y, supuestamente, el autor del tiroteo de El Paso hizo lo mismo.

Las primeras reacciones por esta investigación ya dieron frutos. La empresa de seguridad e infraestructura digital Cloudflare dijo el domingo que no seguirá prestando sus servicios a 8chan, por lo que será más difícil que el tablero de mensajes se mantenga en línea.

Pero unas horas más tarde, un administrador de 8chan anunció que el servicio se trasladaría a BitMitigate, que se define como un proveedor de seguridad "no discriminatorio que opera en máxima coherencia con la libertad de expresión".

El foro de 8chan es el último en poner sobre la mesa la cuestión del control en internet sin reprimir los derechos digitales o la libertad de expresión.

Mark Potok, un investigador del Centre for Analysis of the Radical Right, consideró totalmente apropiado que las compañías privadas dejen de prestar servicios a sitios web como 8chan.

8chan es "un sumidero de gente incitándose a toda forma de violencia, no solo violencia contra la gente de color sino también contra mujeres y más", dijo Potok.





Condena mundial

Tras conocerse los hechos en El Paso, diversos naciones dieron su pésame a las víctimas y condenaron los hechos por tratarse de un ataque con tintes xenofóbicos.

“Mi solidaridad con el dolor del pueblo mexicano. La matanza de El Paso es el resultado del discurso del odio. El criminal buscó a sus víctimas por su procedencia. Racismo en estado puro que condeno y lamento con toda la fuerza de la razón y del corazón”, puso en su cuenta de Twitter el presidente del Gobienro español, Pedro Sánchez.

De la misma forma se pronunció el presidente francés, Emmanuel Macron, quien mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Aprendí tristemente sobre los ataques armados en los Estados Unidos, El Paso y Dayton. Dirijo mis pensamientos de solidaridad a las víctimas, a sus seres queridos y al pueblo estadounidense”, dijo el mandatario francés.

En Latinoamérica, el presidente boliviano Evo Morales tuiteó: “Muy consternados, expresamos nuestro pesar y enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de las víctimas fatales del ataque armado en #ElPaso, #Texas, #EEUU. El odio y la violencia atentan contra la cultura de paz y tolerancia de nuestros pueblos”.