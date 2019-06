Trump confirma deportación masiva de migrantes en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que realizarán una redada masiva en el país contra migrantes migrantes que recibieron una orden de deportación pero que no se han presentado ante las autoridades.

A través de twitter, Trump dijo que son personas que deben regresar a su país de origen, pero "han roto las reglas".

“Las personas que la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detendrá ya han sido notificadas para ser deportadas. Esto significa que han huido de la ley y han huido de los tribunales”, dijo el mandatario.

The people that Ice will apprehend have already been ordered to be deported. This means that they have run from the law and run from the courts. These are people that are supposed to go back to their home country. They broke the law by coming into the country, & now by staying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2019

“Estas son personas que se supone deben regresar a su país de origen. Rompieron la ley al entrar al país y ahora al quedarse.

When people come into our Country illegally, they will be DEPORTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2019

El día de ayer, el diario The Washington Post informó que las autoridades de Inmigración de EU planean lanzar el domingo una gran operación destinada a deportar a familias recién llegadas que se encuentran ilegalmente en el país.

Se espera que la operación involucre hasta 2 mil familias que enfrentan órdenes de deportación en unas 10 ciudades de Estados Unidos como Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según el Post.