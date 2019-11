Trump considera testificar por el juicio político en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump considera seriamente acudir al congreso para testificar por el proceso del juicio político en su contra.

El mandatario estadounidense utilizó su cuenta de Twitter para quejarse de la "cacería de brujas" en su contra al mismo tiempo de quejarse de la presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi por omisiones legislativas en materia del T-MEC, infraestructura, entre otros.

"Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta parodia de justicia, me gusta esta idea y, para que el Congreso pueda concentrarse nuevamente (en su papel legislativo), consideraré seriamente", tuiteó Trump.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de noviembre de 2019 ....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de noviembre de 2019

La líder demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusó el jueves al presidente Donald Trump de "soborno", un delito que puede llevar a la destitución, tras las primeras audiencias públicas para un eventual juicio político del mandatario por el caso ucraniano.

La presidenta de la Cámara de Representantes afirmó que el "devastador testimonio" brindado el miércoles por dos testigos "corroboró la evidencia de soborno" de Trump en sus presiones a Ucrania para que lo ayudara a perjudicar a un candidato que podría disputarle la reelección en 2020.

Pelosi agregó que, en comparación, lo que hizo el expresidente Richard Nixon, quien renunció en 1974 cuando se hizo evidente que sería sometido a un juicio político por el escándalo Watergate, parece "casi pequeño".

"El devastador testimonio corroboró la evidencia del soborno descubierto en la investigación, y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento al amenazar con retener ayuda militar y (ofrecer) una reunión de la Casa Blanca a cambio de una investigación sobre su rival político", dijo Pelosi en rueda de prensa.

Si Trump es finalmente enjuiciado, es poco probable que sea destituido dado que debería ser condenado por el Senado, dominado por los republicanos.

Las audiencias públicas se reanudan el viernes con la comparecencia de la exembajadora estadounidense en Ucrania Marie Yovanovitch, quien dice haber sido removida del cargo porque el gobierno de Trump creía que no estaría de acuerdo con los planes de presionar a Ucrania para investigar a Biden.