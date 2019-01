Trump critica a demócratas por rechazar su propuesta para muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y a otros miembros de su partido por haber rechazado su propuesta para financiar el muro en la frontera con México antes de haberla anunciado.

"Nancy Pelosi y algunos de los Demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven 2020 (cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales) - que ellos no van a ganar", tuiteó Trump.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2019

"Deberían hacer lo correcto por el País y permitir a la gente regresar al trabajo", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje en la misma red social, Trump cargó de nuevo contra Pelosi, sobre quien consideró que "se ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha convertido en una Demócrata Radical".

"Está tan petrificada por los 'izquierdistas' en su partido que ella ha perdido el control... Y por cierto, limpia las calles de San Francisco, son desagradables", indicó Trump, en referencia al distrito al que representa Pelosi.

Nancy, I am still thinking about the State of the Union speech, there are so many options - including doing it as per your written offer (made during the Shutdown, security is no problem), and my written acceptance. While a contract is a contract, I’ll get back to you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2019

El sábado, el mandatario pronunció un discurso en la Casa Blanca en el que ofreció a los demócratas extender dos protecciones migratorias canceladas por él mismo, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), a cambio de financiación para un muro en la frontera con México.

La disputa entre Trump y los demócratas por los fondos para el muro ha ocasionado el cierre de la Administración gubernamental, que hoy cumple treinta días.

En otro de sus tuits, el presidente aclaró que las medidas que anunció ayer no son una "amnistía".

"No, la Amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de tres años de DACA. La Amnistía será usada solo en un acuerdo mucho mayor, tanto si es en inmigración o en algo más. De lo contrario no habrá un gran impulso para erradicar a las 11.000 personas adicionales que están aquí ilegalmente -pero ten cuidado Nancy", dijo.

Antes de que Trump hiciera su anuncio ayer, Pelosi emitió un comunicado en el que calificó su iniciativa de "no arranque".

El caso de DACA se encuentra en manos del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que debe decidir sobre el futuro de 700.000 soñadores, como se conoce a los beneficiarios del programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.

En sus tiempos de candidato, Trump prometió abolirlo y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció su rescisión.

No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que se mantenga, lo que fue seguido de decisiones judiciales similares, lo que llevó al Gobierno a pedir la intervención del Supremo.

El TPS da amparo a más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, y se concede a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.

Este programa fue cancelado Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales.