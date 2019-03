Trump critica a Joe Biden, tiene "bajo coeficiente intelectual"

El presidente de EU, Donald Trump, criticó este lunes al ex vicepresidente Joe Biden, posible rival en las elecciones de 2020, y aseguró que tiene un "bajo coeficiente intelectual", después de que el demócrata tuviera un lapsus durante el fin de semana.



"Joe Biden se quedó sin habla durante el fin de semana cuando no pudo pronunciarse adecuadamente sobre su decisión de postularse para presidente. ¡Acostúmbrense, otro individuo con bajo coeficiente intelectual!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de marzo de 2019



Trump cargó contra Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), después de que el político demócrata asegurase por error este fin de semana que forma parte de los candidatos a la Presidencia de EU, a pesar de que no ha anunciado sus aspiraciones de manera oficial.



"Tengo el expediente más progresivo de cualquiera que esté compitiendo (por la nominación demócrata a la Presidencia)", apuntó Biden en un evento del Partido Demócrata de Delaware.



"De cualquiera que pudiera competir", rectificó inmediatamente.



De momento, las encuestas a nivel nacional para la nominación demócrata dan como favorito a Biden, que aún no ha confirmado que se vaya a presentar.



Sin embargo, muchos medios estadounidenses indicaron este fin de semana que el presunto error del ex vicepresidente en su respuesta a una pregunta del público fue premeditado y que Biden quiso analizar la respuesta mediática y pública al anuncio.



De anunciar su candidatura, Biden se sumaría a los senadores Benrie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker y Amy Klobuchar, entre otros, como aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en 2020.



El ex congresista estatal por Texas Beto O'Rourke fue el último en añadirse a ese listado el pasado jueves.



El Partido Demócrata eligió la ciudad de Milwaukee (Wisconsin) para celebrar la convención nacional en la que se decidirá quién será su candidato presidencial en las elecciones de 2020.