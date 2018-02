Trump critica a México y El Salvador por permitir llegada de maras a EU

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió hoy a México y El Salvador a "hacer más" para evitar la entrada de miembros de la mara MS-13 procedentes del país centroamericano e insistió en la necesidad del muro fronterizo.



"Los miembros de la pandilla MS-13 están siendo deportados por nuestras Grandes Patrulla Fronteriza y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por millares, pero estos asesinos regresan de El Salvador, y a través de México, como agua", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario subrayó que "El Salvador solo toma nuestro dinero, y México debe hacer MÁS para ayudar con este problema".



"¡Necesitamos el Muro!", concluyó Trump en su mensaje.



Las palabras del presidente se producen después de que ayer amenazara con retirar de California el apoyo de la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración ante la decisión de ese estado de ser "santuario" de inmigrantes, y no perseguir inmigrantes ilegales.



Trump insistió en que California sería "un desastre criminal" si su Gobierno retirara el apoyo a estas agencias debido a la fuerte presencia de las pandillas.



Se espera que Trump y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, mantengan una reunión en persona "en las próximas semanas", y México quiere que ese encuentro tenga "sustancia", según informó la semana pasada el canciller mexicano, Luis Videgaray.



No obstante, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró a Efe que, por ahora, "no hay ninguna visita que anunciar", después de que la revista mexicana Proceso indicara que el encuentro podría producirse la próxima semana en Washington.

/afa