Trump critica a Nike por su publicidad con Kaepernick, exmariscal de campo de NFL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el miércoles a Nike Inc por su nueva campaña publicitaria con Colin Kaepernick, exmariscal de campo de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que generó polémica al protestar contra el racismo durante la interpretación del himno nacional.



Trump dijo en una publicación en Twitter, sin ofrecer pruebas, que "la ira y los boicots están matando totalmente" a la firma deportiva. Asimismo, siguió cargando contra los jugadores de la NFL por sus protestas contra las injusticias raciales y sociales.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

No se pudo contactar de inmediato con representantes de Nike para comentar los dichos de Trump. Las acciones de la compañía operaban con un leve alza a las 1511 GMT, tras llegar a caer casi un 4 por ciento en la víspera.

La campaña publicitaria lanzada esta semana por el fabricante de material e indumentaria deportiva agudizó el debate a nivel nacional sobre la justicia social que generaron Kaepernick y otros jugadores de la NFL con su protesta, que buscaba denunciar la brutalidad policial contra las minorías, la injusticia racial y la necesidad de reformar el sistema de justicia criminal.

Trump ha abordado el asunto como una causa política, criticando con frecuencia a los jugadores por hincar una rodilla durante la interpretación del himno nacional al comienzo de los partidos y poniendo en duda su patriotismo. Los críticos consideran que su protesta se enmarca dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión.

El martes, criticó la decisión de Nike, pero también pareció defender los derechos de estos movimientos.

Expertos en marketing creen que el reconocimiento de marca generado por los anuncios será exitoso en el largo plazo, pese a los llamados de boicot en las redes sociales.

Los jugadores y la NFL siguen negociando cómo resolver la controversia.