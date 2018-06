Trump critica problemas de migración en Alemania: no queremos ese error en EU

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió hoy a la actual crisis que sufre el Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel por sus políticas migratorias y criticó que la actitud europea en este asunto esté permitiendo un cambio "radical" de su cultura.

"El pueblo alemán le está dando la espalda a sus gobernantes debido a que la inmigración está sacudiendo la débil coalición de Berlín. La criminalidad en Alemania está subiendo. Un gran error por parte de toda Europa el aceptar a millones de personas que radical y violentamente han cambiado su cultura", tuiteó Trump.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2018

El mandatario aludía con este mensaje a la tensa situación que atraviesa el Ejecutivo alemán después de que en los últimos días el ministro de Interior, Horst Seehofer, expresara su determinación en favor de cerrar las fronteras para poner fin a la crisis migratoria.

Esta posibilidad ha provocado una grave crisis institucional en Berlín, donde Merkel gobierna con el apoyo de una coalición conservadora integrada, entre otros, por la Unión Socialcristiana (CSU), de la que forma parte Seehofer.



Frente a su ministro de Interior, Merkel aboga porque la solución al problema de la acogida de refugiados llegue desde Bruselas, a través de un acuerdo entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.



"¡No queremos que nos pase a nosotros lo que está pasando en Europa con la inmigración!", clamó el presidente estadounidense.

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2018

Estas tensiones no son nuevas en Alemania, que ha recibido a cerca de 1.3 millones de refugiados desde 2015, sin embargo, la fragmentación del Gobierno formado hace apenas cuatro meses, gracias a una coalición entre partidos muy dispares, ha debilitado la posición de Merkel y ha puesto en riesgo sus políticas migratorias.

