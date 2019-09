Trump defiende a juez del Supremo tras acusación de acoso sexual

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes al juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, después de que este fin de semana el diario The New York Times publicara un análisis en el que aparecía una presunta nueva acusación de acoso sexual contra el magistrado.

"El que está siendo asaltado es el juez Kavanaugh. ¡Asaltado por mentiras y noticias falsas!", dijo Trump en Twitter después de que el New York Times rectificase este lunes parte de la noticia publicada.

“The New York Times walks back report on Kavanaugh assault claim.” @foxandfriends The one who is actually being assaulted is Justice Kavanaugh - Assaulted by lies and Fake News! This is all about the LameStream Media working with their partner, the Dems. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

En una primera versión, el diario relató a través de un supuesto compañero de Kavanaugh en la Universidad de Yale un episodio que narraba como el juez puso su pene en la mano de una estudiante en una fiesta universitaria cuando estaba borracho.

Sin embargo, el Times publicó este lunes una nota adjunta en la que explica que la supuesta víctima "se negó a ser entrevistada y sus amigos dicen que ella no recuerda el incidente".

Tras este anuncio, Trump criticó que el diario, junto a los demócratas, "estén intentando destruir e influir en las opiniones" de la gente respecto a Kavanaugh, que fue acusado por varias mujeres de acoso sexual antes de ser confirmado el año pasado.

"¡Deberían ser demandados!", agregó el mandatario, que ya recomendó este fin de semana al juez conservador que presentase una denuncia contra el diario neoyorquino por la publicación de esa noticia.

Varios legisladores demócratas e, incluso, candidatos presidenciales, como el exlegislador Beto O'Rourke, demandaron al Congreso que iniciara un proceso de destitución ("impeachment") del magistrado.

Kavanaugh ha negado siempre las acusaciones

Mientras el Senado estadounidense valoraba la candidatura de Kavanaugh para ocupar una de las nueve plazas de la máxima instancia judicial del país, varias mujeres hicieron público que, supuestamente, el juez las había agredido sexualmente décadas atrás.

Mundo Escritora acusa a Trump de haberla violado hace más de 20 años

Una de ellas, de hecho, Christine Blasey Ford, llegó a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara Alta para explicar su historia.

Sin embargo, otra que acusó al juez de haberla violado, Judy Munro-Leighton, reconoció un mes después que mintió para evitar la confirmación del juez ya que estaba "furiosa".

Pese a la polémica desatada, Kavanaugh fue finalmente confirmado por el Senado de EU el 6 de octubre y ese mismo día asumió la posición de juez del Supremo.