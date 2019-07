Trump defiende sus ataques contra legislador y la ciudad de Baltimore

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusado nuevamente de racismo tras una serie de ataques contra un legislador negro y la ciudad de Baltimore, se defendió en la mañana del domingo volviendo a criticar a la oposición demócrata.

"Los demócratas siempre juegan la carta del racismo, cuando en realidad ellos hicieron muy poco por los formidables afroestadounidenses de nuestro país", escribió en Twitter.

....a look, the facts speak far louder than words! The Democrats always play the Race Card, when in fact they have done so little for our Nation’s great African American people. Now, lowest unemployment in U.S. history, and only getting better. Elijah Cummings has failed badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

El magnate republicano había violentamente atacado el sábado a Elijah Cummings, diputado de Maryland cuya circunscripción abarca gran parte de Baltimore, una ciudad industrial de población mayoritariamente negra socavada por problemas sociales como la droga y la violencia.

"El distrito de Cumming (sic) es un desastre asqueroso, infestado de ratas y roedores", escribió el presidente, y lo calificó de "el peor y más peligroso" del país. "Ningún ser humano querría vivir allí".

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nacida en Baltimore aunque electa por California, calificó de "racistas" los dichos del presidente.

.@RepCummings is a champion in the Congress and the country for civil rights and economic justice, a beloved leader in Baltimore, and deeply valued colleague. We all reject racist attacks against him and support his steadfast leadership. #ElijahCummingsIsAPatriot https://t.co/2LG8AuQrHh — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 27, 2019

"Que alguien explique a Nancy Pelosi, recientemente calificada de racista por algunos de su propio partido, que no hay nada malo en destacar lo evidente: el representante Elijah Cummings hizo un muy mal trabajo por su distrito y la ciudad de Baltimore", respondió Trump el domingo.

"Hablando de fracasos rotundos, ¿alguien vio en lo que se está transformando el distrito de Nancy Pelosi en San Francisco. Últimamente es irreconocible", agregó.

Someone please explain to Nancy Pelosi, who was recently called racist by those in her own party, that there is nothing wrong with bringing out the very obvious fact that Congressman Elijah Cummings has done a very poor job for his district and the City of Baltimore. Just take... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Las declaraciones de Trump provocaron el sábado una ola de respuestas indignadas, menos de dos semanas después que el presidente invitara a cuatro jóvenes legisladoras demócratas surgidas de minorías a "retornar" a los países de los cuales provienen.

"Usted ha probado una vez más que no está a la altura de la función que ocupa. Un presidente debe impulsar a su país hacia arriba. No destrozarlo", le dijo el exvicepresidente Joe Biden, que encabeza los sondeos para la investidura demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

"Es mejor tener algunas ratas que ser una de ellas", apuntó a su vez en un editorial el diario local Baltimore Sun.