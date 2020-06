Trump dice que consideraría reunirse con Maduro, aunque no por ahora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista que consideraría reunirse con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al tiempo que minimizó su decisión de reconocer al opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país sudamericano.

"Quizás pensaría en eso (...) a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones", dijo Trump al sitio de noticias en línea Axios, una medida que podría anular sus planes de "máxima presión" destinada a forzar la salida del poder del líder socialista.

Mundo

"Pero en este momento, lo rechacé", agregó Trump en la entrevista realizada el viernes.

El republicano había expresado en 2018 su intención de reunirse con Maduro, quien también había hecho propuestas para llevar adelante un encuentro, pero los planes no se concretaron y Washington aumentó la presión sobre Caracas.

Estos comentarios de Trump serían la señal más clara hasta ahora de lo que funcionarios estadounidenses han calificado como la creciente frustración del republicano por el fracaso en su intento de obligar a Maduro a abandonar el poder mediante sanciones y a través de la diplomacia.

Trump también mostró una menor confianza en Guaidó. Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional han reconocido al líder opositor como presidente interino de Venezuela al calificar de farsa la reelección de Maduro, quien sin embargo ha conservado el poder gracias al apoyo de los militares y el respaldo de Rusia, Cuba, China e Irán.

Cuando se le preguntó si lamentaba haber respaldado a Guaidó, Axios citó a Trump diciendo inicialmente: "No particularmente", pero luego agregó: "Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela".

Trump sostuvo que en el momento en que tomó la decisión, "creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso (...) "No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra".

