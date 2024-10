Trump dice que Zelenski "nunca debió dejar" que comenzara la guerra en Ucrania

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, culpó el jueves a Ucrania, aliado de Estados Unidos, de la invasión de Rusia, argumentando que el presidente Volodimir Zelenski había fallado en su deber de detener las hostilidades antes de que comenzaran.

Los comentarios, hechos en una entrevista con un podcast que lo apoya, provocaron una reacción inmediata, con los críticos acusando al expresidente republicano de 78 años de ser un "traidor" y un "idiota".

"Zelensky es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene, le damos 100 mil millones de dólares. ¿Quién más recibió esa cantidad de dinero en la historia? Nunca ha habido (nadie)", dijo Trump al podcast PBD, con dos millones de suscriptores.

"Y eso no significa que no quiera ayudarlo, porque me siento muy mal por esa gente. Nunca debió dejar que esa guerra comenzara".

Trump, que se enfrenta a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre, pasó inmediatamente a criticar al presidente Joe Biden, acusándolo de haber "instigado" la guerra de Ucrania.

La campaña de Trump dijo a la AFP que el republicano estaba "claramente hablando de Biden" y no de Zelenski cuando hizo sus comentarios sobre la culpabilidad de la guerra.

"Qué despreciable Traidor", publicó en la red social X el grupo de presión Republicanos contra Trump, junto a imágenes de sus declaraciones en el podcast.

"Es un idiota, y el mundo entero se pregunta por qué tantos estadounidenses no lo ven", añadió el analista de seguridad nacional John Sipher, investigador principal del Centro de Eurasia del Atlantic Council.

Ucrania comunica poco sobre las pérdidas por temor a desmoralizar a sus ciudadanos después de más de dos años de la invasión rusa, pero The Wall Street Journal informó el mes pasado que el enfrentamiento había matado o herido a un millón de soldados en ambos bandos.

Estados Unidos es uno de los principales apoyos de Ucrania y ha desembolsado más de 64 mil millones de dólares en asistencia militar al gobierno de Zelenski desde el comienzo de la guerra.

Aunque Kiev es un aliado de Estados Unidos y Moscú es considerado un adversario, Trump promocionó su buena relación con el ruso Vladimir Putin durante una reunión cara a cara con Zelenski en septiembre.