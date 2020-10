Trump entra en cuarentena por posible contagio de Covid-19

Donald Trump entrará en cuarentena por un posible contagio de Covid-19 luego de que Hope Hicks, una de sus asesoras más cercanas diera positivo a coronavirus, según informó el propio mandatario y medios estadounidenses.

En un mensaje de Twitter, Trump reconoció la labor de Hicks en su gobierno, al mismo tiempo de anunciar que su asesora dio positivo a la enfermedad.

Melania Trump también se someterá a la cuarentena por estar en contacto con Hicks.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando tan duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en Covid 19. ¡Terrible! La Primera Dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hicks es la persona más próxima al mandatario estadounidense que ha dado positivo por coronavirus hasta la fecha, aunque varios funcionarios en la Casa Blanca se han infectado con anterioridad, incluida Katie Miller, la portavoz del vicepresidente de EU., Mike Pence.

Hicks fue la portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y tras la llegada del mandatario al poder se incorporó como funcionaria en la Casa Blanca, donde llegó a ocupar el cargo de directora de Comunicación, que dejó en 2018.

En febrero de este año, sin embargo, el gobernante la incorporó de nuevo a su equipo, esta vez como asesora.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia con 7 millones 276 mil 938 casos confirmados de la Covid-19 y de 207 mil 771 fallecidos, según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins.

