Trump evalúa imponer cuarentena obligatoria en tres estados para frenar pandemia

El presidente Donald Trump está considerando someter algunas partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut a una cuarentena obligatoria por al menos 14 días, con el fin de combatir la pandemia por coronavirus.

“Estoy considerando dictar una cuarentena en los 'puntos calientes' que se están desarrollando, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Se tomará una decisión, en uno u otro sentido, muy pronto”.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2020

Cabe recordar que apenas ayer, Trump aprobó una serie de medidas para aumentar la participación federal en la fabricación de productos esenciales contra el Covid-19. Al hacerlo, advirtió a los gobernadores que no lo hagan enojar.

El mandatario indicó que la cuarentena sería por poco tiempo, posiblemente de dos semanas.



Trump se dirigió hoy a Norfolk donde tiene previsto presenciar la partida del buque hospital USNS Comfort, que viajará a Nueva York para proporcionar material a los centros sanitarios.



Este viernes, Estados Unidos, que registra el mayor número de contagios a nivel mundial, superó la barrera de los 100 mil casos detectados.

La morgue fue instalada en el mismo lugar que se utilizó durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en las inmediaciones del Hospital Bellevue de Manhattan. Foto: AFP

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, EU tiene 105 mil 573 casos; seguido de Italia, con 86 mil 498; y China, con 81 mil 999.



De acuerdo a las estadísticas de esa fuente, Nueva York es el estado con más casos con 46 mil 108; seguido de Nueva Jersey, con 8 mil 825; y California, con 4 mil 886.



Esta semana el Gobierno federal ya pidió a las personas que abandonen Nueva York que se sometan de forma voluntaria a una cuarentena de 14 días para tratar de evitar los contagios en otros lugares de EU.

Autoridades sanitarias de Nueva York han instalado una morgue improvisada para gestionar el posible aumento en el número de muertes por coronavirus. Foto: AFP

Por su parte, el estado de Rhode Island, en el noreste de Estados Unidos, va a tratar de identificar en su territorio a todas las personas llegadas de Nueva York para obligar a que hagan una cuarentena de dos semanas por el fuerte brote de coronavirus que se da en la Gran Manzana.

https://t.co/UJ9a8k4oQk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2020

|| Con información de EFE ||