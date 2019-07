Trump exalta la unidad de EU en polémico Día de la Independencia

En su polémico acto por el Día de la Independencia, el presidente Donald Trump, exaltó la unidad de Estados Unidos y pidió apoyo para las fuerzas armadas, celebrando el "espíritu" que forjó el país.

Además conmemoró el "extraordinario patrimonio" de Estados Unidos ante miles de personas en una celebración del Día de la Independencia del país marcada por la presencia de tanques y aviones militares en Washington.

"Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos", dijo Trump en un discurso frente al Monumento al expresidente Abraham Lincoln (1861-1865).

En su alocución, el mandatario alabó el "espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores", el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de Estados Unidos en 1776.

"Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de vosotros", apuntó un Trump rodeado de banderas estadounidenses y de varios tanques del Ejército del país.

El mandatario pronunció estas palabras frente a un grupo de invitados vip por la Casa Blanca, que repartió entradas de las primeras filas de las gradas temporales delante del Monumento a Lincoln a grandes donantes republicanos y familiares de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas.

Los detractores de Donald Trump celebran y al mismo tiempo protestan junto con el "Baby Trump" en contra del mandatario estadounidense. Foto: AFP Sus detractores se manifiestan en contra de las acciones que Trump ha tomado con respecto a el muro y los migrantes en su país. Foto: AFP Por otro lado, se encuentran sus seguidores quienes se han manifestado a favor de su presidencia para el 2020. Foto: AFP Familias se han conglomerado en las calles de Washington para disfrutar del desfile del 4 de julio. Foto: AFP Las personas continúan llegando al National Mall para formar parte de las celebraciones patrióticas. Foto: AFP Los globos gigantes se hacen presentes en las calles de Washington. Foto: AFP El desfile es un preámbulo para el discurso que el presidente Trump dará en la tarde con motivo del Día de la Independencia. Foto: AFP Las festividades continuarán a lo largo de todo el día. Foto: AFP

"Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer", continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.