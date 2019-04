Trump exige a Congreso eliminar lagunas en frontera o la cierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con cerrar la frontera con México si el Congreso no toma medidas para lidiar de inmediato con lagunas en materia de inmigración y seguridad que, según afirma, están creando una emergencia nacional.

"¡El Congreso debe ponerse de acuerdo y eliminar de inmediato las lagunas en la Frontera!", dijo Trump en un comentario publicado en las redes sociales. "Si no hay acciones, se cerrará la Frontera, o vastas secciones de ella. ¡Esto es una Emergencia Nacional!", señaló el mandatario republicano en su cuenta de Twitter.

Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2019

Trump listo para cierre de frontera

Cabe recordar que ayer, el mandatario estadounidense está 100% listo para cerrar la frontera con México y frenar el flujo, esto pese al impacto económico se podría provocar.

Si México no impide que los migrantes crucen por su territorio y si el Congreso no toma medidas "la frontera será cerrada, eso es 100% seguro", dijo el presidente a periodistas.

Con información de Reuters