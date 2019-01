Trump exige detener el crimen en la frontera sur de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpo, exigió este miércoles que es necesario detener el crimen en nuestra frontera sur.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que existen 77 muros construidos en todo el mundo.

“Hay 77 grandes o significativos muros construidos en todo el mundo, con 45 países planeando o construyendo muros. Más de 800 kilómetros de murallas se han construido en Europa desde solo 2015. Todos han sido reconocidos tan cerca de 100 por ciento de éxito. ¡Detengan el crimen en nuestra frontera sur!”, escribió.

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de enero de 2019

En reiteradas ocasiones Trump ha reiterado la necesidad de construir un muro para mantener la seguridad de su país ante la llegada de migrantes centroamericanos.

