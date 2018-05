Trump expresa sus condolencias por las muertes registradas tras el tiroteo en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Houston, Texas, en el que autoridades escolares confirmaron heridos, "no pinta bien".

"Tiroteo en escuela en Texas. Según los primeros reportes no pinta bien. ¡Dios bendiga a todos!", tuiteó el mandatario.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de mayo de 2018

Posteriormente, dio una conferencia de prensa donde externó sus condolencias a toda la comunidad escolar afectada por el tiroteo.

Quiero expresar nuestra tristeza y condolencias por las muertes de las personas en el tiroteo de Texas . Quiero decirles a los padres y estudiantes que estamos con ustedes hoy y siempre.

Además dio a conocer que la autoridad federal y la autoridad local están respondiendo de manera coordinada.

Se trata de un ataque espantoso contra estudiantes, maestros y toda la comunidad escolar. Les aseguraremos que mantendremos las armas fuera de las escuelas y para eso trabajaremos juntos.

Un tiroteo en la escuela Santa Fe High School, en la comunidad de Santa Fe, al sureste de Houston, Texas, ha dejado al menos ocho personas muertas y varias mas lesionadas.

La situación ya se encuentra bajo control y el tirador fue arrestado pero aún no se ha revelado su identidad.

Con información de AFP