Trump felicita a AMLO por triunfo en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump envió sus felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador "por convertirse en el próximo presidente de México", escribió en su cuenta de Twitter.

"Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!", agregó el mandatario estadounidense.



Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018

Pienso que el presidente Trump seguirá el mismo patrón que ha empleado con otros líderes extranjeros. Esperará ansioso reunirse con él John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca

"Tener a los dos líderes reunidos puede generar algunos resultados sorprendentes", agregó.



El futuro presidente de México tiene una serie de temas que resolver con el gobierno de Trump, entre ellos la política antiinmigración, que derivó en la separación de sus padres de más de 2 mil niños al cruzar la frontera entre ambos países, la promesa del mandatario estadounidense de hacer pagar México un muro fronterizo o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto a Canadá, entre otros.