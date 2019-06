Trump festeja fallo de juez que rechaza demanda de Demócratas contra financiación del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump festejó el fallo del juez federal, Trevor N. McFadden, quien rechazó una demanda presentada por la Cámara Baja -de mayoría demócrata- contra la financiación del muro fronterizo con fondos aprobados previamente por el Congreso para otros propósitos.

El magistrado, Trevor N. McFadden, con tribunal en el Distrito de Columbia, argumentó que una sola cámara del Legislativo no tiene competencias para demandar al Ejecutivo por, presuntamente, excederse en sus poderes.

Trump escribió en su cuenta de Twitter desde Londres: Acabo de obtener una gran victoria en la Corte Federal sobre los demócratas en el Congreso, sobre el muro fronterizo desesperadamente necesario. Un gran paso en la dirección correcta. El muro está en construcción.

Just had a big victory in Federal Court over the Democrats in the House on the desperately needed Border Wall. A big step in the right direction. Wall is under construction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2019

La Cámara Baja, presidida por la demócrata Nancy Pelosi, presentó la demanda por su cuenta al ser el Senado dominado por los republicanos.



"Si bien la Constitución otorga a los miembros de la Cámara Baja muchos poderes, no les otorga la facultad de llevar al Ejecutivo a los tribunales acusándolo de debilitar la autoridad del Congreso", apuntó en su fallo el magistrado.



La demanda de la Cámara Baja pretendía bloquear la transferencia de 1.000 millones de dólares del Pentágono a la construcción de la barrera fronteriza con México, un desvío decretado por el presidente Donald Trump.



La decisión de McFadden llega después de que a finales de mayo un juez federal en California bloqueó precisamente el desvío de fondos tanto del Pentágono como del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.



El magistrado Haywood Gilliam, con tribunal en Oakland, dio así la razón a una coalición de 20 estados, en su mayoría en manos demócratas, una organización ecologista y otra de defensa de los derechos civiles, que habían demandado al Gobierno federal.



Los fondos abordados en ambas demandas son los que Trump aprobó desviar tras decretar en febrero una emergencia nacional en la frontera sur.



El Congreso aprobó en sus presupuestos 1.375 millones de dólares para el muro, una cifra muy alejada de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar la emergencia nacional con el objetivo de conseguir esos fondos sin el visto bueno del Legislativo.



Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares del Pentágono y del Departamento del Tesoro, que sumados a los 1.375 que el Congreso aprobó, debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros de muro.