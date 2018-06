"No me gustaba ver a las familias separadas", Trump firma decreto

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son detenidos en la frontera sur, una política que ha generado críticas en todo el mundo.

Foto: Reuters

Mundo Trump anuncia decreto para poner fin a separación de niños migrantes

Trump rubricó un documento que permitirá que los niños que cruzan la frontera sur junto a sus padres indocumentados se queden con ellos en centros de detención de inmigrantes durante un plazo de tiempo.

"Se trata de mantener juntas a las familias", dijo Trump en la ceremonia de firma en la Oficina Oval, después de anunciar más temprano, en un dramático cambio de su discurso, que iba a poner fin a esta controvertida medida.

No me gustaba ver a las familias separadas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos





Foto: AFP

"Tendremos fronteras muy fuertes pero mantendremos juntas a las familias", dijo el presidente de Estados Unidos, quien a principios de mayo lanzó una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal, que ha resultado en la separación de familias.

"Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera", agregó, y señaló que su hija Ivanka y su esposa Melania tenían sentimientos muy fuertes sobre el tema.

Here is the text of the executive order President Trump just signed: https://t.co/sM9e5aWWZR — The White House (@WhiteHouse) 20 de junio de 2018

El decreto autorizaría la detención de los padres junto a sus hijos por tiempo indeterminado.



Entre el 5 de mayo, cuando comenzó a implementarse esta política, y el 9 de junio, 2 mil 342 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales.

