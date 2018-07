Trump firmará acuerdo del TLCAN hasta después de elecciones en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que quiere esperar hasta después de las elecciones legislativas del próximo noviembre en EU para firmar cualquier acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de las tensiones comerciales con Canadá y México.



El TLCAN lo podría firmar ahora mismo, pero no estoy contento con él. Quiero esperar hasta después de las elecciones Donald Trump



"Tengo la sensación de que (la renegociación del TLCAN) va a salir bien. Si no sale bien, voy a poner impuestos a sus automóviles que entren en Estados Unidos", advirtió.



Las declaraciones de Trump llegan el mismo día en el que entran en vigor los aranceles de Canadá a productos de Estados Unidos, como represalia por los gravámenes al acero y aluminio canadiense y mexicano que Washington decidió imponer a finales de mayo.

Mundo Donald Trump niega intención de salir de la OMC

También coinciden con el día de las elecciones presidenciales en México, donde el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador es el favorito en todas las encuestas y sentaría a un nuevo equipo negociador en el diálogo con Washington y Ottawa.



Las conversaciones trilaterales para renegociar el TLCAN, en vigor desde 1994, comenzaron en agosto pasado y pese a las numerosas rondas de negociación, no se han logrado avances significativos.



En mayo, los jefes negociadores de Canadá, México y EU intensificaron sus reuniones en Washington para tratar de alcanzar un acuerdo antes del 17 de mayo, pero Trump subrayó al cumplirse la fecha que los países del TLCAN no estaban "para nada cerca de cerrar un acuerdo".



Poco después, el Gobierno estadounidense levantó la exención a los aranceles al acero y al aluminio a sus aliados norteamericanos por no haber alcanzado un nuevo pacto del TLCAN.