Trump habla con Bolsonaro y se compromete a trabajar en comercio y seguridad

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que tuvo una "excelente conversación" con el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien se comprometió a trabajar "estrechamente" en materia "comercial y militar".

"Tuve una buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones por un margen sustancial. ¡Acordamos que EU y Brasil trabajarán estrechamente en materia comercial, militar y todo lo demás!", aseguró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"¡Excelente llamada, le expresé mis felicitaciones!", agregó.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, también se posicionó hoy sobre la elección de Bolsonaro y afirmó que EU y Brasil, "como dos de las democracias y economías más grandes del mundo", están "trabajando juntos para enfrentar los desafíos globales y regionales más apremiantes del siglo XXI".

"EU y Brasil comparten una colaboración vibrante basada en el compromiso mutuo de promover la seguridad, la democracia, la prosperidad económica y los derechos humanos", subrayó Nauert en un comunicado.

El diputado ultraderechista brasileño Bolsonaro ganó este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales con el 55 % de los votos, frente al 44 % que obtuvo el progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

El presidente electo ha explicado que quiere en su política exterior acabar con las "tendencias ideológicas", acercar a Brasil a los países más desarrollados y recupera el "respeto internacional".

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2018

En el plano comercial, ha defendido intercambios con "todo el mundo" pero "sin perjudicar los intereses de nuestros empresarios y de nuestros industriales".

Ideológicamente se distingue por posturas radicales como la defensa de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y sus declaraciones machistas, racistas y homófobas.

Bolsonario, de 63 años y que fue víctima de un atentado durante la campaña electoral en el que fue apuñalado en un acto público, asumirá la Presidencia brasileña el próximo 1 de enero como sucesor de Michel Temer.