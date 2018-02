Trump hace berrinche: acusa de traición a los demócratas por no aplaudir en su discurso

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, acusó hoy a los demócratas de "traición" por no haber aplaudido ni sonreído durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso la semana pasada, y vaticinó un buen resultado para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

Durante una visita a una fábrica en Cincinnati (Ohio), Trump arremetió contra el partido de oposición por su reacción impasible en el discurso que dio el pasado martes ante el Congreso, y denunció que el liderazgo demócrata probablemente instruyó a sus legisladores a "no hacer ni siquiera un movimiento facial".

Tenían cara de muertos y actuaron de forma antiestadounidense. Antiestadounidense. Alguien dijo que de forma 'traicionera'. Y sí, supongo, ¿por qué no? ¿Podemos llamarlo traición? ¿Por qué no?.



"Ciertamente no parecía que quisieran mucho a nuestro país, es muy, muy triste", agregó.



El presidente denunció que los demócratas no reaccionaron ni siquiera cuando citó el descenso en los niveles de paro de los afroamericanos y los hispanos en Estados Unidos.



Preferirían que a Trump le fuera mal antes de que a nuestro país le fuera bien. Es muy triste.



Poco después de que Trump concluyera su discurso, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó a sus declaraciones desde su cuenta oficial de Twitter.



"Todos los estadounidenses deberían estar alarmados por lo que está haciendo @realDonaldTrump para conseguir que la lealtad a él sea sinónimo de la lealtad a nuestro país. No es así como funciona la democracia", escribió Pelosi.



Every American should be alarmed by how @realDonaldTrump is working to make loyalty to him synonymous with loyalty to our country. That is not how democracy works. — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 5 de febrero de 2018

Trump aprovechó su visita a Ohio para llamar a sus simpatizantes a acudir a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre, con el fin de evitar que los republicanos pierdan el control de alguna de las dos cámaras del Congreso.



"Creo que nos va a ir bien en (noviembre de) 2018. Ellos (los demócratas) han girado mucho a la izquierda. Quieren subirles los impuestos", dijo Trump a los asistentes al acto.



"La historia no está de nuestro lado", reconoció Trump, al asegurar que, tradicionalmente, los votantes del partido que ha ganado la Presidencia en las elecciones anteriores "se vuelven complacientes" y reducen su participación en los comicios legislativos siguientes, lo que beneficia a la oposición.



"Pero tengo la sensación de que nos va a ir bien en 2018. Queremos hacerlo genial en 2018 y realmente bien en 2020", agregó Trump en referencia a la fecha en la que buscará la reelección.



El mandatario también defendió durante el acto los resultados de la reforma fiscal que firmó en diciembre, pero no mencionó las fuertes pérdidas registradas hoy en Wall Street, donde el Dow Jones de Industriales cayó un 4,62% al cierre.

