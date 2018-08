Trump lanza intensa crítica a Lebron James por entrevista que le dio a CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la nueva estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, en un tuit la noche del viernes.

James concedió una entrevista a Don Lemon, de la cadena de noticias CNN el lunes después de que la Family Foundation y las Escuelas Públicas de Akron (Ohio) crearan una nueva escuela primaria para niños en riesgo en su ciudad natal.

En la entrevista, James dijo que el presidente Trump estaba tratando de "dividirnos".

El presidente escribió que "LeBron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que LeBron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!".

En la entrevista, James habló sobre cómo considera que el deporte une a las personas y dijo que sentía que Trump estaba "usando los deportes para dividirnos".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de agosto de 2018

"Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente", dijo James. "Siempre ha sido algo que une a la gente".

Trump también pareció tomar partido en el debate entre LeBron James y Michael Jordan, diciendo al final de su tuit: "¡Me gusta Mike!".

En septiembre de 2017, Lebrón James llamó a Donald Trump "holgazán" por revocar su invitación a los Warriors de Golden State para celebrar su campeonato con una visita a la Casa Blanca.

"¡Ir a la Casa Blanca fue un gran honor hasta que apareciste!" tuiteó James.

Durante ese mes, después de que Trump sugiriera que los jugadores de la NFL deberían ser "despedidos" por "faltarle al respeto a la bandera" cuando se arrodillan o eligen no participar en el himno nacional, James dijo que la conducta del mandatario era impropia de alguien de su posición.

El presidente "no entiende el poder que tiene ser el líder de este hermoso país", dijo. "No entiendo cuántos niños, sin importar la raza, admiran al presidente de los Estados Unidos por su orientación, liderazgo y palabras de aliento. Él no comprende eso, y eso es lo que me enferma más que nada", añadió.

En junio, James, cuando aún jugaba en los Cavaliers de Cleveland, dijo que ni su equipo ni los Warriors, su rival en la final, aceptarían una invitación a la Casa Blanca después de ganar el campeonato de la NBA. Posteriormente Trump dijo que ninguno de los equipos sería invitado.

El Presidente estará hoy en Ohio para un mitin de campaña y se espera que la referencia a la polémica con James esté asegurada.

Críticas a Trump y apoyo para James

El tuit de Trump sobre James generó críticas inmediatas en las redes sociales, especialmente dado que James fue noticia la semana pasada por la apertura de una escuela para niños con bajos recursos en su ciudad natal de Akron, Ohio, financiada por su fundación.



La apertura de la escuela fue la base de la entrevista de CNN de Lemon.



Lemon precisamente aludió a este asunto hoy desde su cuenta de Twitter, sin hacer referencia a los insultos que también habían sido conferidos contra él por el presidente.

LeBron James abrió una escuela en Akron, su ciudad natal. 240 niños y niñas en riesgo asistirán y recibirán una educación con más horas de clases, desayuno, almuerzo y bebidas gratis para que puedan aprender dentro de un marco de contención adecuado. Escuchen a @KingJames pic.twitter.com/z9eVwOOMQB — NBA Latam (@NBALatam) 1 de agosto de 2018



"¿Quién es el verdadero imbécil? ¿Un hombre que pone a los niños en las aulas o uno que pone a los niños en jaulas?", se preguntó el presentador, en alusión a la política de "tolerancia cero" que impulso el mandatario hace unos meses y que ha separado a miles de niños inmigrantes de sus padres tras cruzar la frontera.



El gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, defendió hoy a la estrella del baloncesto y aseguró también en esa red social que hay que "celebrar su trabajo de caridad y sus esfuerzos por ayudar a los niños.

Rather than criticizing @KingJames, we should be celebrating him for his charity work and efforts to help kids.



By the way, all-around he’s better than Michael Jordan. That’s a fact. — John Kasich (@JohnKasich) 4 de agosto de 2018



Uno de los más críticos fue el periodista Dan Rather, uno de los más veteranos en los medios estadounidenses, quien respondió a las palabras de Trump acusándolo directamente de "racista".



"¿Esto es aparentemente lo que el Presidente de Estados Unidos siente que necesita compartir cuando ya debería estar en la cama? Es Es una desgracia. Es racista. Y es producto de odios mezquinos pero peligrosos. Repito. ¿Es este el PRESIDENTE?", se cuestionó.

El propio Michael Jordan, a través de su comunicado que ofreció a la cadena NBC News, respaldó hoy a James. "Apoyo a LJ", dijo Jordan en el comunicado. "Está haciendo un trabajo increíble para su comunidad".



Otros jugadores de la NBA, incluyendo al pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns de los Timberwolves de Minnesota y el escolta Donovan Mitchell de los Jazz de Utah, acudieron en defensa de James en las redes sociales.