Trump llama "discapacitado mental y flojo" a Rex Tillerson, ex secretario de Estado

Diez meses después de haberlo despedido de manera humillante, el presidente estadunidense Donald Trump revivió hoy los ataques contra su exsecretario de Estado, Rex Tillerson, a quien calificó como "discapacitado mental" y "flojo".

La diatriba del mandatario pareció responder a los comentarios realizados la víspera por Tillerson, quien afirmó que Trump es alguien que actúa por impulso, desestima razonamientos contrarios a su forma de pensar y no lee reportes oficiales.

El secretario de Estado, “Mike Pompeo, está haciendo un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su antecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria. Era tonto como una roca y no pude deshacerme de él lo suficientemente rápido”, dijo el mandatario en un mensaje en Twitter.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de diciembre de 2018

Aseguró además que el también exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil “era perezoso como el infierno. ¡Ahora es una situación completamente nueva. Gran espíritu en (el Departamento de) Estado!”, escribió.

Trump despidió a Tillerson en marzo pasado, tras meses de malestar y críticas por su desempeño al frente del Departamento de Estado, además de fricciones personales tras reportes de que éste lo llamó idiota.

El jueves, durante una entrevista en Houston, Texas, en un evento público, Tillerson dijo que en materia de política exterior Trump se conduce a partir de sus creencias, desestimando leyes y aún tratados internacionales.

“Él actúa por instinto y en algunos aspectos parece impulsivo, aunque no es su intención actuar así. Es bastante indisciplinado. No le gusta leer, no lee informes, no le gusta ir al detalle en muchas cosas, diciendo ‘mira esto es lo que creo. Puedes tratar de convencerme de lo contrario, pero la mayor tiempo no lo vas a lograr'”, recordó.