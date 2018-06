Trump llama "manso y tibio" a Trudeau y se niega a firmar declaración del G7

El presidente Donald Trump retiró este sábado el apoyo de Estados Unidos a la declaración final de la Cumbre del G7 en una pelea comercial en la que acusó de "deshonesto, manso y tibio" a Justin Trudeau, el líder canadiense que presidió la reunión.







"Basado en las falsas declaraciones de Justin en su conferencia prensa y en que Canadá cobra masivas tarifas a nuestros granjeros, trabajadores y compañías, ordené a nuestros representantes no apoyar el comunicado", tuiteó Trump desde el avión que lo lleva a Singapur.





PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018







Trump también reiteró la amenaza de imponer aranceles "a los autos que inundan el mercado estadounidense", una decisión que apunta inicialmente hacia Alemania, otro prominente miembro del G7.

Más información en unos momentos...