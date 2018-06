Trump llama viciosos e injustos a medios tras especulaciones sobre Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy "viciosos" e "injustos" a los medios de comunicación del país, que en algunos casos han especulado sobre el estado de salud de su esposa, Melania Trump, tras la operación quirúrgica a la que se sometió a mediados de mayo.

"Los Medios de Comunicación Falsos han sido tan injustos y viciosos con mi esposa y nuestra gran Primera Dama, Melania", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junio de 2018

"Durante su recuperación de la cirugía han publicado todo tipo de cosas, desde su cercanía a la muerte, hasta (que se había hecho) un estiramiento facial, hasta que dejó la Casa Blanca (y a mí) para irse a Nueva York o Virginia, hasta que (sufrió) abusos ¡Todo es falso, se encuentra realmente bien!", añadió.

Foto: Reuters

Trump denunció que la semana pasada "cuatro reporteros vieron a Melania en la Casa Blanca, caminando alegremente hacia una reunión", pero supuestamente "no informaron" de que la habían visto "porque eso perjudicaría la enferma historia de que está viviendo en otra parte del mundo, está realmente enferma, o lo que sea".

Los rumores comenzaron el 14 de mayo cuando la primera dama se sometió a una operación conocida como embolización para tratar "una enfermedad renal benigna", reveló la Casa Blanca.

Según expertos médicos, lo normal es que a los pacientes que se someten a esa operación se les conceda el alta en el mismo día, pero Melania permaneció ingresada casi cinco.

Foto: Reuters

Esa larga hospitalización y el bajo perfil que mantuvo desde que regresó a la Casa Blanca espolearon todo tipo de teorías en las redes sociales, como que había abandonado a Trump o que estaba cooperando con el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller.

El fin de semana pasado, Melania no acompañó a Trump a una escapada con varios familiares a la residencia presidencial de Camp David (Maryland), y tampoco prevé viajar con el mandatario a Québec (Canadá) el viernes para la cumbre del G7 ni a Singapur para su esperada reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Foto: Reuters

La primera dama no ha tenido ningún acto formal en su agenda hasta este martes, cuando asistió junto a Trump a una recepción con familias de militares cerrada a la prensa.

Su primera aparición ante las cámaras será hoy, cuando acudirá con el presidente a la sede de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para informarse sobre la temporada de huracanes.